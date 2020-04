Star Wars Day confermato: il 4 maggio si festeggerà con una convention virtuale

Una convention virtuale di Star Wars è stata ufficialmente programmata per il 4 maggio e il 5 maggio, quando i fan della saga potranno festeggiare come ogni anno le due famose giornate dedicate al franchise, il May the 4th e il Revenge of the 5th.

A causa della pandemia e dei conseguenti blocchi globali, molte fan-convention sono state costrette ad un rinvio o ad un annullamento, ma ora, grazie a una convention online ospitata da Reedpop e annunciata da The Hollywood Reporter, sappiamo che quest'anno i fan di Star Wars potranno ancora godersi una grande festa.

Un evento virtuale di due giorni si terrà per commemorare il quattro e il cinque maggio, con numerosi eventi live-streaming: definita come "una baldoria online", la due-giorni Star Wars avrà luogo attraverso gli account dei social media Reedpop come il New York Comic Con, C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con e Florida Super Con. I fan della serie animata Star Wars: The Clone Wars saranno particolarmente felici di sapere che per la serie e la celebrazione del suo finale sono stati organizzati un gran numero di eventi, che ovviamente riguarderanno anche i film della trilogia originale, e poi ancora eventi live-tweet di Revenge of the Sith, Star Wars: The Rise of Skywalker e Solo: A Star Wars Story.

Al momento non è dato sapere se Disney e Lucasfilm hanno in programma qualche annuncio, ma di certo il 4 maggio potrebbe essere la giusta per eventuali rivelazioni circa il futuro della saga: ricordiamo che al momento sono fissate delle date di uscita per tre film di Star Wars nel dicembre del 2022, nel dicembre del 2024 e nel dicembre del 2026, ma non sono emersi indizi su quali potrebbero essere questi progetti. In sviluppo per il grande schermo ricordiamo un film prodotto da Kevin Feige, una trilogia scritta e diretta da Rian Johnson e un film ambientato su Exegol, il pianeta die Sith, mentre sul lato televisivo altre due stagioni di The Mandalorian, una nuova serie incentrata su Cassian Andor, una con protagonista Obi-Wan Kenobi e una nuova serie con "delle protagoniste donne" i cui dettagli sono attualmente sconosciuti.

