Star Wars Day sta arrivando: si festeggia anche ai LEGO Store italiani!

Per inaugurare i festeggiamenti dedicati allo Star Wars Day, che come I fan di Star Wars già sapranno ricorre il 4 maggio, i LEGO Store di Milano, Torino e Firenze hanno organizzato tre eventi straordinari nati in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.

In particolare, gli appuntamenti sono previsti per il 29 aprile dalle 10 alle 12 nei LEGO Store Milano San Babila e Milano Gae Aulenti, il 30 aprile dalle 10 alle 12 nel punto vendita di via Roma a Torino e il 1° maggio dalle 10 alle 12 nel negozio di via dei Calzaiuoli a Firenze: nei LEGO Store di tutte e tre le città, in esclusiva mondiale, sarà possibile vedere dal vivo, in un allestimento speciale, il modellino in mattoncini del leggendario veicolo che ha stregato tutti gli appassionati della trilogia di Star Wars e di Star Wars: The Mandalorian, il set di costruzioni LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter, lungo 55 cm e impreziosito dalle Minifigure LEGO di Luke Skywalker e di R2-D2. A tutti i piccoli partecipanti, inoltre, il Gruppo LEGO e Disney distribuiranno, fino a esaurimento scorte, un gadget davvero speciale...a sorpresa.

LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter potrà essere acquistato da chi è iscritto al LOYALTY Program dall'1 al 4 maggio nei LEGO Store e su LEGO.com, mentre dal 4 maggio sarà disponibile per tutti e dall'1 agosto sarà disponibile anche nei Toys Center. Il prezzo sarà di €239,99, e sempre per lo Star Wars Day, dall'1 al 7 maggio per tutti gli acquisti sulla linea Star Wars a fronte di una spesa di €150 si riceverà in omaggio il set 40591, la Morte Nera in miniatura.

Per non scontentare nessuno, segnaliamo anche che il set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter potrà essere ammirato in tutti i LEGO Store d'Italia a partire dall'1 maggio. Infine, se non ne avete mai abbastanza, scoprite la nuova linea FUNKO POP dedicata a Star Wars annunciata durante la Star Wars Celebration.