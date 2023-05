Star Wars Day, aperte le celebrazioni: tanti nuovi gadget ufficiali da Disney e Lucasfilm

Dopo il successo della Star Wars Celebration Europe 2023, evento che ha riunito dal 7 al 10 aprile gli appassionati della saga spaziale presso l’ExCel di Londra, l'universo Lucasfilm viene festeggiato anche oggi 4 maggio in occasione dello Star Wars Day.

Per celebrare la famosa 'festività' dedicata alla saga, che cavalca il gioco di parole intraducibile 'May the 4h be with you' con la frase tipica del franchise 'May the Force be with you' ("Che il 4 maggio sia con te", "Che la Forza sia con te"), Disney e i suoi partner licenziatari invitano i fan di tutto il mondo a prendere parte ai festeggiamenti con tantissimi nuovi gadget dedicati a Star Wars, pensati per arricchire le collezioni a tema Star Wars dei fan di tutto il mondo.

Nello specifico, il 2023 segna anche il 40° anniversario di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, terzo capitolo della trilogia originale, che sarà adeguatamente celebrato con tanti prodotti dedicati, tra cui nuove collezioni di Action Figure di Hasbro, gli imperdibili personaggi Pop! di Funko, i coloratissimi zaini Loungefly, la spada laser, i busti in scala shopDisney e anche i nuovi set LEGO di Star Wars: per chi non vuole badare a spese, da segnalare anche la Spada laser Luke Skywalker Star Wars: Il Ritorno dello Jedi 40° anniversario Legacy, una riproduzione della spada laser di Luke Skywalker dotata di effetti sonori attivati dal movimento e dagli impatti alla modica cifra di 225 euro, e il Casco fuso Darth Vader Star Wars: Galaxy's Edge, una riproduzione della maschera deturpata del Signore dei Sith, Darth Vader, al prezzo di 300 euro.

