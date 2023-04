Star Wars: Dawn of the Jedi di James Mangold ispirato a Ben-Hur e i 10 Comandamenti

Il nuovo film della saga di Star Wars diretto da James Mangold intitolato Star Wars: Dawn of the Jedi sarà ambientato 25mila anni prima di Luke Skywalker, ma cosa possono aspettarsi i fan dal sorprendente progetto annunciato alla Star Wars Celebration 2023?

Il regista di Logan e Indiana Jones e Il Quadrante del Destino - che nei prossimi mesi sarà a dir poco oberato dal lavoro, dato che oltre alla promozione dell'ultimo film della saga di Indiana Jones dovrà anche scrivere la sceneggiatura di Swamp Thing per i DC Studios di James Gunn e preparati alle riprese del biopic su Bob Dylan con Bob Dylan - ne ha discusso personalmente in una nuova intervista con Variety, nella quale ha svelato che Dawn of the Jedi sarà ispirato a Ben-Hur e I Dieci Comandamenti, due pilastri della storia del kolossal della Hollywood Classica diretti rispettivamente da William Wyler e Cecil B. DeMille.

"È un'opportunità per raccontare l'intera storia, la nascita della Forza", ha detto il regista e sceneggiatore. "Quando ne ho parlato per la prima volta con Kathy Kennedy, le ho detto: 'La mia idea è fare una specie di Ben-Hur o I dieci comandamenti sulla nascita della Forza'. Come sappiamo, nell'universo di Star Wars la Forza è diventata una sorta di leggenda religiosa e negli anni ha attraversato tutti i film e le serie tv. Ma da dove viene? Come si fa a raggiungerla? Chi l'ha trovata per primo? Chi è stato il primo Jedi? Sono domande per le quali sto scrivendo le risposte proprio ora..."

Star Wars: Dawn of the Jedi non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.