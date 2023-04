Star Wars: Dawn of the Jedi ambientato 25mila anni prima di Luke Skywalker! Primi dettagli

Come promesso dalle indiscrezioni delle scorse settimane, la Lucasfilm ha approfittato della Star Wars Celebration per annunciare ben tre nuovi film di Guerre Stellari, che saranno molti diversi tra loro.

Il primo film, quello diretto da Dave Filoni, ambientato prima degli eventi di Star Wars: Il risveglio della Forza, sarà a tutti gli effetti il finale della serie tv The Mandalorian, perché concluderà (sul grande schermo, e non su Disney+) il viaggio di Din Djarin e Grogu; il secondo film, quello scritto inizialmente da Damon Lindelof e poi ereditato da Steven Knight e che avrà come regista Sharmeen Obaid-Chinoy, sarà ambientato quindici anni dopo L'ascesa di Skywalker e vedrà il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey, divenuta nel frattempo una Maestra Jedi (e in effetti le indiscrezioni sulla sceneggiatura originale del progetto firmata da Lindelof avevano anticipato il ritorno di personaggi della trilogia sequel).

Ma l'annuncio che forse ha sorpreso di più i fan della saga, e che rappresenta a tutti gli effetti la vera novità della Celebration, è stato quello di Dawn of the Jedi, che sarà scritto e diretto da James Mangold: il regista di Logan e Indiana Jones e Il quadrante del destino (a proposito, sempre alla Star Wars Celebration è stato pubblicato il nuovo esplosivo trailer di Indiana Jones 5) realizzerà il prequel dell'intera saga di Guerre Stellari, dato che la storia sarà ambientata ben 25mila anni prima della nascita di Luke Skywalker. Le poche informazioni rese note sulla trama confermano che il film racconterà la nascita dei primi Jedi, lo stesso concept che sarebbe dovuto essere al centro del famoso film di Star Wars in lavorazione dai creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss, successivamente accantonato.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!