Star Wars: David Benioff & D.B. Weiss inizieranno il loro lavoro dopo Game of Thones

David Benioff & D.B. Weiss hanno confermato che inizieranno a lavorare alla loro nuova serie di film sull’universo di Star Wars una volta terminata l’ultima stagione di Game of Thrones.

Secondo quanto dichiarato nell’ultimo numero di Entertainment Weekly, Benioff e Weiss cominceranno a lavorare con la Lucasfilm dopo la fine del loro impegno nella post-produzione dell’ottava stagione dell’acclamata serie HBO, che dovrebbe essere trasmessa sulla rete nella primavera del 2019. Weiss ha spiegato in particolare di aver appreso nuovi stratagemmi sulla segretezza intorno ai progetti a cui lavora da Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, e da Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, quest’ultimo impegnato nella creazione di una nuova trilogia ambientata nel vasto universo di Star Wars.

“Ci hanno dato un mucchio di consigli su come tenere al sicuro e coperta da segretezza qualcosa, cose a cui non avevamo mai pensato prima o che non credevo fossero possibili”.

In precedenza, Emilia Clarke, che ha lavorato con il duo di sceneggiatori nella serie HBO e ha ricopero anche il ruolo di Qi’Ra in Solo: A Star Wars Story, aveva espresso la sua opinione sulla nuova serie di pellicole affidate a Benioff e Weiss: “Porteranno al franchise quel che hanno portato al genere del fantasy. Metteranno tutta la loro creatività, le loro abilità e l'intelletto in qualcosa che ha già tanto potenziale. Penso proprio che sarà una sorta di Star Wars sotto acidi”.

Ricordiamo che oltre a questa serie di film, la Lucasfilm ha messo in cantiere sia una nuova trilogia creata e scritta da Rian Johnson sia la serie in live-action The Mandalorian, creata da Jon Favreau e diretta tra gli altri anche da Taika Waititi. Il prossimo film dell’universo creato da George Lucas ad approdare nelle sale sarà Star Wars: Episodio IX diretto da J.J. Abrams, attualmente in fase di riprese. Sappiamo che Mark Hamill e Carrie Fisher torneranno ufficialmente nel cast e ci sarà anche l’atteso ritorno di Billy Dee Williams nei panni di Lando Calrissian, ruolo recentemente interpretato nella sua versione più giovane anche da Donald Glover.