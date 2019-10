Star Wars: David Benioff e D.B. Weiss abbandonano il progetto della trilogia

I creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, non scriveranno né produrranno la nuova trilogia per Star Wars. La conferma arriva da Variety. Il duo ha attribuito l'abbandono del progetto agli impegni presi con Netflix. Benioff e Weiss hanno spiegato le loro motivazioni riguardo questa scelta attraverso una nota congiunta.

"Adoriamo Star Wars. Quando George Lucas l'ha creato, ha creato anche noi. Parlare di Star Wars con lui e l'attuale team di Star Wars è stato il brivido di una vita, e saremo sempre in debito con la saga che ha cambiato tutto. Ma esistono solo diverse ore al giorno e sentivamo di non poter rendere giustizia a Star Wars e ai nostri progetti Netflix. Quindi, purtroppo, ci stiamo allontanando".

Kathleen Kennedy, presidente di LucasFilm, ha dichiarato:"David Benioff e Dan Weiss sono narratori incredibili. Speriamo d'includerli nel processo più avanti, quando saranno in grado di staccarsi dal loro fitto programma per concentrarsi su Star Wars".



L'accordo è stato annunciato nel febbraio 2018. La nuova serie sarebbe stata separata dalla saga di Skywalker, iniziata nel 1977 con Una nuova speranza e prevista alla conclusione con L'ascesa di Skywalker, a fine anno.

E sarebbe stata creata indipendentemente dal progetto che include Rian Johnson. Il primo film era previsto per il 16 dicembre 2022. Altri due film sarebbero usciti nel 2024 e nel 2026. Per il momento non è chiaro se queste date d'uscita sono confermate o meno.

Il patto tra Benioff/Weiss e Netflix è arrivato dopo un acceso scontro che ha coinvolto anche Amazon e Disney. Inizialmente si era anche pensato che il duo scrivesse un solo film della trilogia.