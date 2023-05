Star Wars, Dave Filoni:'Sto cercando momenti che definiscano un'era'

Sarà Dave Filoni a dirigere uno dei tre nuovi film di Star Wars: la nuova pellicola racconterà il finale della serie TV The Mandalorian e sarà un epico viaggio per Filoni!

Il film, che per il regista sarà come un crossover degli Avengers, porterà probabilmente sul grande schermo i personaggi che amiamo come il Din Djarin di Pedro Pascal e il malvagio Grand'Ammiraglio Thrawn, e non si esclude che possa esserci anche un posto per Ahsoka la cui serie TV arriverà in estate su Disney+ (nell'attesa potete dare un'occhiata al trailer di Ahsoka).

Ma come si colloca il nuovo film di Filoni e di cosa parlerà? Che possa raccontare il culmine delle vicende in The Mandalorian?

“Per come la vedo io, ci sono piccole storie - ha detto Filoni a Empire alla Star Wars Celebration - e poi c'è anche la grande storia del giorno. Una nuova speranza, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno degli Jedi raccontano le parti importanti del racconto che definiscono davvero la storia del periodo. Ci sono tutti i tipi di sottostorie sottostanti. Abbiamo costruito tutte queste piccole storie".

Il nuovo film, dunque, potrebbe restituire ai fan del franchise un quadro più ampio dell'era della Nuova Repubblica: "Quello che Tony Gilroy ha fatto in Andor - sottolinea il regista - quello che abbiamo fatto in Rebels. Stiamo cercando quei momenti che definiscono un'era, ed è proprio di questo che dovrebbero parlare i film, che si tratti di personaggi che si uniscono o di un momento decisivo".

Sono molti gli sviluppo sul tavolo: quale sceglierà Dave Filoni? In arrivo aggiornamenti!