Star Wars, Dave Filoni è stato promosso! 'Ora sono coinvolto sin dalle prime fasi'

Come un bambino il giorno di Natale: è questa la felicità di Dave Filoni nell'annunciare un'importante promozione presso Lucasfilm grazie al suo immenso lavoro in Star Wars: The Clone Wars e Rebels dove Filoni è accreditato come regista e produttore esecutivo.

Dave Filoni è diventato direttore creativo di Lucasfilm. Ua grande notizia che consolida la figura dell'animatore, regista e sceneggiatore nell'universo di Star Wars che ha rivelato Filoni stesso a Vanity Fair: "Ora sono quello che viene definito chief creative officer della Lucasfilm. In passato, in molti progetti venivo coinvolto quando lo sviluppo era già buon punto - ha detto Dave Filoni - ma in questo nuovo ruolo sarà coinvolto fin dalle fasi iniziali nel futuro di Star Wars".

Un grande traguardo con Filoni che collaborerà sempre più a stretto contatto con Kathleen Kennedy presidente dello studio: "Sarò d'aiuto in tutta la galassia qui, quasi come se fossi una parte di un Consiglio Jedi", ha scherzato Filoni.

Ma il nuovo direttore creativo di Lucasfilm ha tranquillizzato i fan su alcuni suoi prodotti in lavorazione il cui futuro rimarrà invariato come una possibile seconda stagione di Ahsoka e sul nuovo film di Star Wars che vanterà proprio la regia di Filoni ma non solo: la nuova pellicola potrebbe rompere una grande tradizione delle serie Disney+ e riunire, a mo di robusto crossover, gli archi narrativi di The Mandalorian, Ahsoka e Boba Fett.

Vi aggiorneremo, come sempre, su tutte le novità dell'universo di Star Wars.