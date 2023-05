Star Wars, Dave Filoni si lascia sfuggire qualche dettaglio sul suo film

Tra the Mandalorian, The Book of Boba Fett e l'imminente Ahsoka, il regista Dave Filoni ha offerto ai fan esperienze che hanno alzato la posta in gioco all'interno dell'universo di Star Wars, tuttavia potrebbero non avere un grande impatto sulla galassia.

Ma tutto è destinato a cambiare con il film che lo stesso Dave Filoni sta sviluppando, che sancirà una svolta vera e propria per l'universo di Star Wars, ed avrà ovviamente un forte impatto su tutto ciò che abbiamo visto sul piccolo schermo.

I fan saranno entusiasti di sapere che Filoni ha un'idea molto chiara di ciò che distingue gli eventi di un film da un programma tv.

Non molto tempo fa Dave Filoni ha definito il suo film come Avengers, tuttavia la pellicola non ha ancora una data di uscita stabilita.

Tutto ciò che sappiamo attualmente sul film in questione, è che sarà ambientato durante la Nuova Repubblica, quindi il periodo che intercorre tra la caduta dell'impero galattico e l'ascesa del Primo Ordine.

Con Ahsoka che vedrà il debutto live-action del grand'ammiraglio Thrawn, definito "un ragazzo intelligente" da Ray Stevenson, i fan stanno speculando su come la sua presenta possa essere inserita in un film, anche se Filoni si è dimostrato restio a qualsiasi rivelazione scottante sul progetto.

"Ho delle idee che naturalmente non posso rivelare, ci sono tante piccole cose lungo la strada che ho messo insieme, tutte in preparazione per ciò che vedrete in futuro".

Le dichiarazioni criptiche del regista sono dunque tutto ciò che abbiamo al momento, non resta che aspettare di saperne di più.