Star Wars, Dave Filoni:'George Lucas è il nostro spirito guida su ogni cosa'

L'universo di Star Wars ne ha fatta di strada da quando George Lucas ha scritto e diretto il primo film, Una nuova speranza, nel 1977. Nei 45 anni successivi si sono visti film, serie tv, libri e molto altro. Nuove storie e angoli della galassia ma secondo Dave Filoni, Lucas dovrebbe essere ancora lo spirito che indica la via.

Kathleen Kennedy spera di trovare altri registi del calibro di Jon Favreau ma oltre al regista di Iron Man anche Dave Filoni ricopre un ruolo essenziale nel franchise. Intervenendo alla Star Wars Celebration ad Anaheim, Filoni ha parlato del suo processo di scrittura e creazione all'interno dello Star Wars Universe. E di quanto si senta fortunato:"Penso che il modo per spiegarlo a me stesso sia qualcosa del tipo che mi siedo, scrivo un momento, parlo con Jon e dico 'Penso che Ahsoka potrebbe conoscere il nome di questo ragazzo perché sarebbe in grado di parlare con lui, solo uno Jedi potrebbe intuire, e poi scrivi quella scena e ci sono alberi e un ruscello, c'è Mando, c'è Grogu e c'è Ahsoka. E poi esamini i costumi nei minimi dettagli. Parli di tessuti e costruisci questa cosa per diversi mesi fino al momento in cui varchi le porte di un palcoscenico e c'è la foresta e c'è il Bambino [...]".



Filoni poi si riferisce a George Lucas:"C'è un intero team e sono tutti coinvolti e non c'è una sola persona. Sappiamo che l'unica persona singola è George, lui ha creato tutto questo e noi possiamo lavorarci. Penso sia lo spirito di ogni cosa che dovremmo fare. Si spera che stia esaminando tutto questo e ci stia ancora guidando perché ci ha lasciato una galassia così grande ed è così che mi sento riguardo a tutto questo".



Ma il futuro del franchise? Kathleen Kennedy ha confermato che Star Wars andrà oltre la saga di Skywalker.