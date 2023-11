Star Wars: Dave Filoni anticipa la guerra di L'Erede dell'Impero

Lo showrunner di Ahsoka, Dave Filoni, diventato Chief Creative Officer della Lucasfilm, ha ottenuto pieni poteri per plasmare il franchise di Star Wars a proprio piacimento. Lo sceneggiatore ha parlato dei lavori sulla seconda stagione di Ahsoka e sul chiacchierato L’Erede dell’Impero, possibile prossimo film della saga create da George Lucas.

Dopo aver parlato di un personaggio di Ahsoka che secondo molti potrebbe tornare nel prossimo film di Star Wars, continuiamo ad occuparci dell’universo creato alla fine degli anni ’70 del secolo scorso per riportare le parole di Dave Filoni durante un’intervista con Vanity Fair.

Parlando dell’idea di una narrazione che esplorasse le galassie vicine, lo sceneggiatore ha spiegato di essersi lasciato ispirare da L’Attacco dei Cloni: “Se si guarda bene, c’è un’immagine della Galassia e poi ci sono queste galassie, più piccole, vicino ad essa. Quindi ho pensato fosse interessante. Mi conoscete, io pianifico qualcosa sul lungo termine. Lo faccio davvero. E questo comprende molto di più di quanto non fosse in passato, in quanto aiuto anche altre persone”.

Quindi ha descritto i suoi piani per L’Erede dell’Impero, raccontando un conlfitto diverso da quello che siamo stati abituati a vedere in Star Wars: “Sto preparando quello che sembra essere un conflitto più ampio con ciò che resta dell’Impero. Questo conflitto non può limitarsi a rispecchiare quello che abbiamo visto in precedenza. Deve assumere una forma diversa. Non può essere solo l’Impero contro quella che sembra la Ribellione o addirittura la Repubblica. Deve essere visivamente diverso”.

In attesa di poter sapere qualcosa di più sui prossimi progetti del franchise, vi lasciamo a 6 teorie sul finale dell’arco narrativo di The Mandalorian.