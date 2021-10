Star Wars, le date d'uscita per i nuovi film: come si legheranno ai sequel di Avatar?

Come di certo saprete, in queste ore la Disney ha rivoluzionato i propri calendari di film in uscita, annunciando nuove date per i cinecomic Marvel e rinviando il nuovo capitolo di Indiana Jones a luglio 2023.

In questo gran marasma di cambiamenti, comunque, le date d'uscita per i prossimi film di Star Wars rimangono al momento invariate: col grande successo e la fervente attesa che circonda le serie tv di Disney+ legate all'universo di Star Wars, come The Mandalorian 3, Obi-Wan Kenobi e Il libro di Boba Fett, e soprattutto nonostante i numerosi progetti attualmente in cantiere per la piattaforma, a quanto pare la Disney è convinta che Lucasfilm possa tener fede alla programmazione anche per lo sviluppato dei film in uscita nei cinema.

Ma quali sono questi film? Il primo in arrivo è il misterioso Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins, che uscirà il 22 dicembre 2023. A questo seguirà 'un film di Star Wars senza titolo' che arriverà nei cinema il 19 dicembre 2025, dopo il quale arriverà un'altra puntata dello storico franchise la cui data d'uscita è fissata al 17 dicembre 2027. E' probabile che i due film senza titolo siano uno quello scritto e diretto da Taika Waititi e l'altro quello prodotto da Kevin Feige, anche se al momento la Disney non si è pronunciata ufficialmente in merito.

Come si legheranno però i film di Star Wars ai sequel di Avatar? Ebbene, secondo l'attuale calendario, le due saghe sci-fi si alterneranno nelle sale con una cadenza annuale: se ai film di Star Wars sono stati assegnati gli slot del mese di dicembre degli anni dispari, attualmente Avatar 2 ha una data d'uscita fissata al 16 dicembre 2022, con i seguenti tre sequel in uscita rispettivamente il 20 dicembre 2024, il 18 dicembre 2026 e il 22 dicembre 2028.

Se le cose dovessero rimanere così, dunque, i fan avranno regali di natale assicurati per quasi tutto il decennio!