Star Wars, Darth Vader protagonista della bellissima subscribe cover di Empire Magazine

Se pensavate che il nuovo numero didi Marzo 2018 potesse raccontare dell'attesissimo Avengers: Infinity War , dovrete ricredervi, perché la cover story sarà dedicata ai migliori villain della storia del cinema.

Nonostante il magazine in uscita a marzo racconterà quasi certamente in approfondimenti dedicati sia il terzo crossover Marvel sia il chiacchieratissimo e controverso Solo: A Star Wars Story, il coverage principale della rivista sarà proprio dedicato ai cattivi più iconici e memorabili, tra i quali spicca ovviamente l'immortale Darth Vader, che occupa addirittura la bellissima copertina del numero illustrato a Pete Ware aka 17th & Oak.



Anche se al momento non è assolutamente certo, non è da escludere che Darth Vader possa comparire anche nell'atteso film diretto da Ron Howard con protagonista Alden Ehrenreich nei panni di un più giovane Han Solo. Se dovesse apparire, però, sarà quasi certamente una sorta di presenza nefasta, in modo non dissimile da quanto visto in Rogue One, dove nelle sue piccole apparizione ha rubato totalmente la scena.



Vi ricordiamo comunque che Solo: A Star Wars story vedrà nel cast anche Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton, Paul Bettany e Phoebe Waller-Bridge, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio 2018