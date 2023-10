Star Wars, Darth Vader è ancora il miglior villain del franchise?

Non esiste Darth Vader senza Star Wars, ma soprattutto non esiste Star Wars senza Darth Vader: la saga ideata da George Lucas deve il suo successo anche all'incredibile impatto avuto dal nostro (fu) Anakin Skywalker sulla cultura pop, ma siamo proprio sicuri che il padre di Luke sia ancora il miglior villain della saga?

Sì, sappiamo che definire Darth Vader villain sia probabilmente riduttivo, visto il finale del personaggio e la sua storia: è innegabile, però, che prima di tornare in sé il buon Anakin incutesse un timore pari a quello che solo pochi altri personaggi ci hanno fatto provare, quindi ci prenderemo la libertà, contestualizzando la cosa, di ritenerlo tale.

Ad anni di distanza dal suo esordio, però, un po' di personaggi hanno provato e provano ancora a contendergli la palma di cattivo più temibile del franchise: se l'Imperatore non è mai stato davvero un'insidia in tal senso, diversa è ad esempio la situazione già quando arriviamo a parlare di un Darth Maul, ma l'avversario più credibile è ad oggi probabilmente quell'Ammiraglio Thrawn che ha guadagnato ancora più punti dopo la sua prima apparizione live-action in Ahsoka.

Secondo il nostro umile parere, comunque, nessuno è ancora stato in grado di porsi allo stesso livello di un personaggio tanto iconico da essere conosciuto anche da chi, della galassia lontana lontana, sa davvero poco o nulla: e voi, come la pensate? Credete che qualcuno abbia effettivamente fatto meglio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla nascita di Darth Vader.