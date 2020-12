Star Wars: Darth Vader eletto miglior villain della saga in un nuovo sondaggio

Non che ce ne fosse il bisogno, ma in un nuovo sondaggio è stato nuovamente evidenziato l'ovvio: ovvero che Darth Vader è il miglior villain della saga di Star Wars creata da George Lucas. Colui che ha riportato l'equilibrio nella Forza un tempo conosciuto come Anakin Skywalker è stato il favorito dei fan e degli appassionati che hanno partecipato.

Il sondaggio ha visto un totale di 3,422 voti (il 33% del totale, circa 10mila voti) andare proprio a Darth Vader, che è riconosciuto non solo come miglior villain della saga ma anche come uno dei più grandi villain della storia del cinema. Comparso fin dalle prime sequenze di Star Wars nel 1977 con il suo ingresso trionfante nella navicella della Principessa Leia e doppiato da James Earl Jones, Darth Vader fu interpretato da David Prowse nella trilogia originale, mentre in quella prequel dove vediamo per la prima volta il giovane Anakin Skywalker, il suo posto fu preso prima da Jackie Lloyd e nei due film successivi da Hayden Christensen, che farà ritorno nel ruolo nella serie Obi-Wan Kenobi su Disney+ prossimamente.

Darth Vader fa inoltre un sensazionale cameo in Rogue One: A Star Wars Story, di cui tutti ricordano l'epica scena conclusiva che mette in risalto il potere del Sith e le sue abilità con la Forza e la spada laser.

Al secondo posto dei migliori villain della saga troviamo ovviamente l'Imperatore Palpatine con il 18% dei voti, mentre a sorpresa si piazza al terzo posto il Grand Ammiraglio Thrawn, che precede in questa curiosa classifica due volti simbolo della saga come Darth Maul e Boba Fett. Il personaggio di Thrawn apparso per la prima volta nei romanzi della saga, è diventato canone grazie alla serie animata Star Wars Rebels e sappiamo che prima o poi farà capolino anche in live-action come abbiamo appreso nella seconda stagione di The Mandalorian.