Star Wars, da Darth Revan a Kylo Ren: quali personaggi potrebbe interpretare Keanu Reeves?

Keanu Reeves è stato accostato, a turno, a tutti i franchise più importanti del mondo del cinema: non c'è fan che non vorrebbe leggere il nome della star di Matrix e John Wick nel cast del prossimo film della sua saga preferita, e il fandom di Star Wars non fa certo eccezione a questa regola.

Di avvicinamenti concreti di Reeves al mondo creato da George Lucas, ad oggi, non se ne registrano: a volare un po' con la fantasia, però, possiamo sicuramente immaginare quali ruoli potrebbe rivelarsi i più consoni all'attore.

Il materiale su cui speculare non manca di certo, soprattutto considerando la vastità del roster a cui Star Wars può attingere: dando uno sguardo in rete non sono in pochi a fare i nomi di Darth Revan o di Carth Onasi, così come di Exar Kun, Corran Horn, Kyle Katarn e Stellen Gios.

Le ipotesi interessanti riguardano però anche personaggi già apparsi nei film del franchise: qualcuno, infatti, non manca di immaginare Reeves nel ruolo di un giovane Conte Dooku o addirittura di un Kylo Ren più anziano (per quanto improbabile sia il ritorno di Ben solo dopo il finale di Episodio IX).

Avete in mente altri personaggi per cui trovereste perfetto Keanu Reeves? Diteci la vostra nei commenti!