Star Wars, Darth Maul e altre nuove action figure in arrivo per i 50 anni di Lucasfilm

Dopo aver annunciato che le nuove collezioni ispirate a Star Wars avrebbero esplorato l'intero universo del franchise, Hasbro sembra intenzionata a mantenere le promesse. In occasione del 50° compleanno di Lucasfilm, infatti, saranno presto disponibili delle nuove action figure ispirate a Darth Maul e ad altri amati personaggi della galassia.

Il modellino ispirato a Darth Maul è visibile anche in calce alla news. Insieme a questo, i nuovi personaggi della Black Series Hasbro saranno Luke Skywalker, Jaxxon e Carnor Jax. Ognuno di essi sarà altamente snodabile e presenterà dettagli e accessori di alta qualità, oltre a una confezione dal gusto retrò.

Il nome della casa di produzione Lucasfilm, fondata nel 1971, oltre al franchise Star Wars èmlegato anche a una saga come quella di Indiana Jones. Se qualche settimana fa abbiamo sentito parlare dell'ipotesi di un finale alternativo per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il fandome è già proiettato verso il futuro del franchise: c'è già molta attesa, per esempio, per la serie su Obi-Wan Kenobi, che vedrà nel cast Indira Varma di Game of Thrones.

Le action figure sono disponibili per il pre-ordine e saranno consegnate nella primavera 2021. Stando a quanto scritto nella descrizione ufficiale, misurano sei pollici (poco più di 15 cm) e rappresentano alcuni dei momenti più iconici dei libri e fumetti di Star Wars.