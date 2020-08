Star Wars: Dark Jedi, guardate l'epico duello con le spade laser al centro del fan film

Vi mancano i duelli spettacolari visti ne La Minaccia Fantasma o ne La Vendetta dei Sith? Allora forse il fan film "Star Wars: Dark Jedi" potrebbe fare al caso vostro, dato che i protagonisti sono un atleta di parkour e una stuntwoman di Hollywood.

Il video riprende uno scontro tra una Jedi e un Sith appena passato al Lato Oscuro, e nel darsi battaglia li vediamo esibirsi in una coreografia da fare invidia al fulmineo Maestro Yoda o al minaccioso Darth Maul. Uno scontro rapido e acrobatico per la salvezza della galassia è ciò che ci vuole per iniziare bene la giornata.

Se la Jedi dotata di spada laser verde vi sembra familiare è perché risponde al nome di Marie Mouroum, la stessa che ha lavorato come controfigura in The Rise of Skywalker. Ad averlo saputo, Rey avrebbe potuto assoldare Jennah e affidarle una spada laser tutta sua, visto che la ragazza ha del talento anche come combattente (oltre che come fantina spaziale).

Sebbene si tratti di un progetto fan made non tradisce le aspettative: magari con un bel budget alle spalle potrebbe essere trasformato in un nuovo spinoff spaccamascella. Cosa ne pensate? Il combattimento è paragonabile a quelli visti nei film? Ditecelo nei commenti!

Intanto Kathleen Kennedy ha parlato del futuro della saga, mentre LucasFilm è convinta che il futuro di Star Wars sia televisivo.