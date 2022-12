Star Wars, Daniel Craig sul suo cameo: 'A fine giornata non mi sentivo più le mani'

Come molti ormai sapranno, diverse star di Hollywood hanno partecipato in alcuni brevi e nascosti cameo all'ultima trilogia sequel di Star Wars. Tra questi c'erano anche Simon Pegg e Daniel Craig. Proprio l'ex-James Bond ha ricordato il giorno trascorso sul set de Il Risveglio della Forza, nel corso di una puntata del podcast Happy Sad Confused.

La sequenza in cui appare Daniel Craig nei panni di uno Stormtrooper è nella prima parte della pellicola, quando Rey viene catturata dal Primo Ordine e subito dopo l'interrogatorio sostenuto con Kylo Ren. Rey riesce a sfruttare i suoi poteri Jedi per farsi liberare proprio dallo Stormtrooper di Craig.

Ecco come l'attore ha ricordato l'episodio: "Amo Star Wars, altrimenti non avrei chiesto di farne parte. Io e Ben Dixon, che era assistente alla regia di quei film e che aveva svolto l’analoga funzione anche per Spectre, stavamo facendo delle prove. Gli chiesi 'Non è che potrei avere una parte in quel film?'. Mi rispose che si sarebbe informato. Il giorno dopo ero in un ca**o di costume da Stormtrooper. L’ho dovuto indossare tutto il giorno e, alla fine, non mi sentivo più le mani. Quei poveretti che si sono dovuti stare vestiti così nel deserto, non l’avrei mai fatto se per girare la scena fossi dovuto andare in Tunisia".

Quando gli è stato chiesto ironicamente se desidererebbe tornare, in futuro, nei panni di FN-1824 (questo il nome del suo assaltatore imperiale) in qualche altro progetto di Star Wars, Daniel Craig ha risposto, sempre con ironia: "Sì, quel ruolo mi sta molto a cuore. È così che si chiama quel personaggio? Ho provato a tornare negli altri due, ma non è andata bene".

E pensare che il capitolo successivo è stato diretto da Rian Johnson, che in seguito avrebbe diretto Craig nei due film di Knives Out. Proprio oggi è uscito su Netflix Glass Onion - Knives Out, il secondo capitolo dell'annunciata trilogia con Benoit Blanc protagonista. Qualche giorno fa, invece, Rian Johnson è tornato a parlare de Gli Ultimi Jedi, in occasione dell'anniversario della sua uscita nelle sale, affermando tra le altre cose:

"Per me tutto in quel film è Star Wars, e tutto ciò che fa parte di quel film posso ricondurlo profondamente a ciò che Star Wars è per me. Ognuno ne ha una visione diversa".