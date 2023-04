Star Wars, Damon Lindelof spiega le ragioni del suo addio: 'Mi hanno chiesto di lasciare'

Damon Lindelof è un nome particolarmente conosciuto a chi ama la serialità. Dopo aver scritto Watchmen e Lost, lo sceneggiatore era stato avvicinato ad un nuovo film della saga di Star Wars. Il risvolto aveva particolarmente esaltato i fan dell'universo che da anni aspettano una nuova pellicola.

Mentre molti registi hanno deciso volontariamente di allontanarsi dal progetto di Guerre Stellari, sembra che per Lindelof la situazione sia stata un pò diversa. A quanto pare gli è stato chiesto direttamente di abbandonare la scrittura del film che avrebbe dovuto realizzare. Insomma, ha cominciato a collaborare con la LucasFilm e poi di concludere questa collaborazione ancora prima che cominciasse. Il rumor secondo cui Lindelof avrebbe dovuto scrivere un film di Star Wars aveva particolarmente esaltato i fan.

Parlando recentemente in una intervista lo sceneggiatore ha dichiarato quanto la sua permanenza sia stata molto breve. "Ero in più di trattative per unirmi all'universo di Star Wars. Mi sono unito all'universo di Star Wars e mi è stato chiesto di andarmene l'universo di Star Wars" ha spiegato. Insieme a Lindelof era stata presentata anche la regista che è stata confermata durante la Star Wars Celebration per dirigere il film su Rey ambientato 15 anni dopo l'Ascesa di Skywalker.

Kathleen Kennedy ha parlato di quanto sia legato il film di Rey al resto della saga confermando che, i sequel, non sono caduti nel dimenticatoio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!