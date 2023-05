Star Wars, grosse novità sul film di Rey e l'uscita di scena di Damon Lindelof

Il nuovo film di Star Wars che vedrà il ritorno di Rey di Daisy Ridley come ormai saprete è nato da un'idea dell'acclamato sceneggiatore Damon Lindelof, padre di Lost, The Leftovers e Watchmen, che però è stato sostituito in corsa dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight.

E proprio mentre i principali insider di settore fanno trapelare nuove indiscrezioni sulla trama originale del film pensata da Lindelof - che, a quanto pare, avrebbe avuto come protagonista una Rey molto invecchiata e Maestra Jedi di due apprendisti, un maschio e una femmina, contrariamente a quanto accadrà nel film ora in lavorazione, nel quale saranno passati solo quindici anni dagli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker - l'autore ha dichiarato di essere disposto a tornare nel mondo di Star Wars in futuro, nonostante il comportamento di Lucasfilm nei suoi confronti:

"Vorrei chiarire una cosa" ha detto Damon Lindelof in una recente intervista con Esquire. "Ero molto più che semplicemente 'in trattative' per unirmi al mondo di Star Wars: sono stato invitato a far parte del mondo di Star Wars in tutto e per tutto, ma poi mi è stato gentilmente chiesto di andarmene. Ora, la domanda è: sono disposto a rimettermi in fila fuori dalla porta e tentare di rientrare nel club? Assolutamente si. Se la prima volta non ci riesci, devi provare di nuovo, o di nuovo provare devi, come direbbe Yoda."

Nel frattempo, è stato suggerito che la star di Aquaman Yahya Abdul-Mateen II, che ha lavorato con Damon Lindelof in Watchmen, avrebbe lasciato il ruolo di protagonista del nuovo film di Star Wars dopo l'uscita di scena dell'autore.