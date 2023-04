Star Wars, Damon Lindelof sul suo film su Rey: 'Un atto d'amore per la saga'

Qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale dei nuovi film di Star Wars durante la Star Wars Celebration, era emersa la notizia dell'addio di Damon Lindelof al suo progetto misterioso per Lucasfilm, poi rivelatosi un sequel su Rey con Daisy Ridley.

Il film, che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, sarà ora scritto dall'autore di Peaky Blinders Steven Knight, che ha sostituito proprio Lindelof: il pluripremiato autore di Lost, The Leftovers e Watchmen ha commentato la situazione durante una nuova intervista promozionale concessa a Variety in occasione dell'uscita della sua nuova serie tv, Mrs Davis (qui potete recuperare il trailer ufficiale di Mrs Davis). "Il film sarà fatto, come saprete, ma sfortunatamente non con me", ha detto Lindelof, confermando sostanzialmente le ricostruzioni della stampa e dei fan. "Auguro loro buona fortuna. Sharmeen Obaid-Chinoy è una regista incredibile e non vedo l'ora di vedere cosa si inventerà". L'autore ha anche descritto la sua sceneggiatura originale un 'atto d'amore per Star Wars', senza offrire però ulteriori dettagli in merito.

Già a marzo, comunque, Damon Lindelof aveva messo in dubbio la sua permanenza nel progetto: "Dirò solo che per ragioni che non posso approfondire, il grado di difficoltà per me verso questo film è estremamente, estremamente, estremamente alto. Credo semplicemente che, se non è eccezionale, non dovrebbe esistere. Questo è tutto ciò che dirò."

Secondo le ultime indiscrezioni, il sequel di Star Wars con Rey dovrebbe uscire nel 2025.