Star Wars, Damon Lindelof dichiara il suo amore: 'è stato il primo film che ho visto'

È ormai un anno che si parla del film di Star Warsche dovrebbe vedere coinvolto Damon Lindelof, creatore di Lost e della serie HBO Watchmen e sebbene non sia ancora trapelato quasi nulla sul progetto possiamo finalmente gioire del fatto che il produttore e sceneggiatore sia tornato a parlarne.

Negli ultimi mesi si è tornato a parlare di un nuovo film ambientato nell’universo creato da George Lucas con indiscrezioni che vorrebbero Sharmeen Obaid- Chinoy alla regia del nuovo Star Wars.



Rispondendo a una domanda di /Film durante il South By Southwest film festival Lindelof ha confermato di stare scrivendo un film di Star Wars, raccontando più che altro le sue sensazioni sul lavorare a un film del franchise: “Mi limito a dire, per motivi che oggi non posso spiegare, che il grado di diffcoltà è estremamente alto. Se non può essere un grande film non dovrebbe neanche esistere. Non aggiungo altro perché ho lo stesso rapporto che avete voi con Star Wars, visto che è stato il primo film che ho visto, seduto in braccio a mio padre, quando avevo quattro anni, nel 1977. Penso sia normale, a volte, che quando si ha una tale considerazione per qualcosa, si cominci a cucinare per poi pensare che forse bisognerebbe limitarsi a mangiare. In quel caso lascceremo che tutto rimanga così com’è”.



Non sarebbe la prima volta che un progetto di Star Wars venga annunciato per poi essere abbandonato sparendo senza lasciare traccia. Di sicuro sapremo qualcosa di più sulla consistenza dei piani di Lindelof durante la prossima Star Wars Celebration che si terrà a Londra dal 7 al 10 aprile.

