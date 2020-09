Star Wars, Daisy Ridley tornerà ad essere Rey? 'Mai dire mai'

Rey è stato il personaggio centrale della trilogia sequel di Star Wars e il suo lungo viaggio nella galassia lontana lontana sembra essersi concluso con L'Ascesa di Skywalker. È davvero così? O tra i futuri impegni di Daisy Ridley potrebbe esserci spazio per un altro viaggio sul Millennium Falcon in compagnia di Chewbe?

Per il momento pare davvero improbabile che Rey possa tornare, ma dopo il periodo di pausa che Disney si è concessa per quanto riguarda i progetti cinematografici potrebbe esserci spazio anche per lei. L'attrice, intervistata da Josh Gad durante il Jimmy Kimmel Live! si è ritrovata a dire la sua su un eventuale ritorno:

"Mai dire mai, ma per me L'Ascesa di Skywalker è stato un addio coi fiocchi".

Nonostante abbia intenzione di partecipare ad altri film, la mancanza di lavoro aveva sconcertato Ridley ad inizio anno, e la paura di essere associati unicamente ad un ruolo così importante è sempre dietro l'angolo. Chissà, magari dopo altre esperienze nel mondo del cinema, potremo vederla tornare sul serio ad impugnare la sua nuova spada laser gialla, per addestrare un'altra generazione di Jedi in un tempio ricostruito.

Anche se la Saga degli Skywalker dovrebbe essersi conclusa definitivamente "mai dire mai", visto che viviamo in un'epoca di sequel, reboot e revival di ogni tipo. Cosa ne pensate? C'è speranza per il ritorno della Jedi? Ditecelo nei commenti! L'attrice ha rivelato anche che Rey sarebbe potuta essere la nipote di Obi Wan Kenobi.