Star Wars, Daisy Ridley tornerà mai nel futuro del franchise? Ecco la sua risposta

Nel corso di un'intervista concessa al magazine Empire, Daisy Ridley è tornata a parlare nuovamente del suo impegno nell'ultima trilogia sequel di Star Wars e se il suo è stato un addio definitivo al franchise nell'ultimo capitolo della saga, L'Ascesa di Skywalker, oppure c'è sempre uno spazio aperto a un suo possibile ritorno nei panni di Rey.

Sappiamo che nei prossimi anni l'universo di Star Wars si espanderà notevolmente con i nuovi progetti annunciati sia per il grande che per il piccolo schermo, ma non è chiaro ancora se qualcuno di questi si ricollegherà direttamente all'ultima trilogia sequel conclusasi nel 2019 con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

"Voglio dire, mai dire mai. Sono sempre aperta per tornare a rivisitare il personaggio. Ma c'è anche questo meraviglioso e gigantesco universo con tutte queste storie che devono ancora essere raccontate. Credo ci siano ancora parecchie cose belle che aspettano di essere narrate prima di qualsiasi potenziale mio ritorno".

L'attrice aveva già espresso questo pensiero in precedenza, quando aveva spiegato: "Non credo lo percepirò mai come un addio perché c'è sempre un gruppo molto ampio di persone sul web ed è un club molto carino di cui far parte. In più, mi sono divertita parecchio e ho adorato quella esperienza. In termini di rivisitare il personaggio, penso che per adesso sia un 'bye-bye'".

Ridley aveva abbandonato i social tempo fa e da poco ha espresso la sua intenzione di non tornare in quel mondo: "Penso che tutti abbiano provato a trasformare la mia scelta in qualcosa di più grosso. Mi fu chiesto di non chiudere il profilo e dissi 'Okay', ma poi arrivai al punto in cui non m'interessava più averne uno. Sono un mezzo di comunicazione straordinario, in particolare in un periodo come questo. Semplicemente non fanno per me".