Star Wars, Daisy Ridley torna sui social: 'Sono uscita dall'ibernazione'

Tempo di tornare in scena per Daisy Ridley: l'attrice di Star Wars, vista per l'ultima volta sul grande schermo lo scorso anno in occasione del Chaos Walking di Doug Liman, ha infatti annunciato tramite un post su Instagram di essere finalmente pronta a tornare sui social dopo un lungo periodo d'assenza.

L'attrice di Rey aveva annunciato tempo fa di non voler tornare sui social abbandonati nel 2020: "Penso che tutti abbiano provato a trasformare la mia scelta in qualcosa di più grosso. Mi fu chiesto di non chiudere il profilo e dissi 'Okay', ma poi arrivai al punto in cui non m'interessava più averne uno. Ho sempre limitato la quantità d'immagini e informazioni che rendevo pubbliche e la mia vita non è poi così eccitante, quindi alla fine l'ho chiuso, ma i le due cose [la scelta di lasciare i social e gli attacchi per il post sulle armi] sono due cose separate" erano state le sue parole poco dopo la sua decisione.

Decisione finalmente revocata con il post pubblicato proprio in queste ore: "Esco rinfrescata, ricaricata e pronta al mio 'Anno del Sì' da quest'ibernazione dei social media" si legge in calce a una foto in cui la nostra appare decisamente rilassata e intenta a sorseggiare il suo the. Speriamo che la sua permanenza possa durare a lungo! Qualche tempo fa, ricordiamo, proprio Daisy Ridley aveva ricordato di aver pianto alla fine delle riprese di Star Wars.