Star Wars, Daisy Ridley torna ancora sul personaggio di Rey: 'Come lei mi sentivo a casa'

In occasione dell'uscita del libro Star Wars: The Age of Resistance - The Official Collector's Edition, in vendita dal 9 marzo prossimo, Digital Spy ha riportato alcune dichiarazioni di Daisy Ridley circa il suo coinvolgimento e la sua connessione con il personaggio di Rey, protagonista dell'ultima trilogia sequel di Star Wars appena conclusasi.

"Star Wars parla essenzialmente di famiglia. Il concetto di famiglia è tradotto ovunque. Persino sul set, mi sentivo come all'interno di una famiglia. E' quella sensazione di legame stretto. Rey sta cercando di trovare il suo posto in questo mondo allo stesso modo in cui io stavo cercando di trovare il mio in questo mondo. Le similitudini erano assurde. Perché mi sentivo così ben voluta, e alla gente importava davvero di me e questo l'ho trasferito su Rey. Lei all'improvviso è circondata da persone che tengono a lei e a quel punto cerca di trovare un posto insieme a loro".

La Ridley ha continuato: "Da un punto di vista personale ero molto contenta. Rey è un personaggio femminile emotivamente forte, il ché è straordinario. Non avevo mai scalato prima, mai fatto alcun tipo di allenamento fisico per un ruolo. Tutto quanto è stata un'emozione meravigliosa".

In precedenza, sempre la Ridley nel corso di un'intervista aveva confermato l'inesistenza di finali alternativi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "A tutti i fan di Reylo: Daisy ha detto che gli unici due finali possibili per L'Ascesa di Skywalker erano bacio o non bacio, ha detto che la morte di Ben era l'unica cosa che non è mai cambiata nello script nel corso della lavorazione fin dall'inizio e che non c'era alcuna linea di dialogo nella scena del bacio a parte "Ben" e con Rey che diceva: 'No, no, no, no" appena lui moriva".

L'attrice ha poi confermato che non tornerà sui social network: "Le statistiche che collegano quei siti all'ansia sono terrificanti. Ho amici completamente dipendenti dal loro telefono che hanno sofferto di questo problema."