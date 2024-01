Star Wars, Daisy Ridley torna su Episodio IX: 'la reazione dei fan mi turba ancora'

Daisy Ridley, che ha definito "bellissima" la storia del film di Rey, il nuovo attesissimo capitolo del celebre franchise di Star Wars, torna a lanciare uno sguardo al passato.

L'attrice inglese ha interpretato Rey in tre film: Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker. Se il primo è stato accolto con grandi consensi, lo stesso non può dirsi degli altri due capitoli, diretti rispettivamente da Rian Johnson e da J.J. Abrams.

Impegnata nella promozione del film Sometimes I Think About Dying, Daisy Ridley ha parlato dell'accoglienza tiepida riservata ai due film. Rivolgendosi ai microfoni del podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha dichiarato: "penso che sia sconvolgente, non vorresti mai che le persone si sentissero come se tu non avessi servito a dovere ciò di cui sono fan. [...] Il film di Rian Johnson è molto divisivo, mentre L'Ascesa di Skywalker lo è ancora di più". Tuttavia, Ridley ha precisato che le critiche non hanno cambiato una virgola di come effettivamente lei si è sentita riguardo al valore del progetto.

L'attrice, tra l'altro, ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla proposta di tornare a lavorare così presto sul personaggio di Rey. Un film che per Ridley rappresenterà senza dubbio una sfida da affrontare "religiosamente", giusto per citare il consiglio che J.J. Abrams ha dato alla giovane star.

Pur non essendoci ancora notizie certe sulla produzione del film dedicato a Rey, le parole della sua regista contribuiscono ad accrescere la nostra curiosità e ci fanno ben sperare: "Sono molto entusiasta del progetto perché sento che ciò che stiamo per creare è davvero speciale. Siamo nel 2024 ed era giunto il momento che una donna si facesse avanti per dare forma ad una storia ambientata in una galassia molto, molto lontana", ha dichiarato Sharmeen Obaid-Chinoy.