Star Wars, Daisy Ridley:'Sono pronta a fare mio il nuovo film'

Anche se Star Wars: New Jedi Order è ancora in fase di lavorazione, Daisy Ridley è ansiosa di iniziare le riprese del film e di tornare ad indossare i panni di Rey Skywalker, personaggio principale femminile della trilogia sequel del franchise fantasciantifico, inaugurato negli anni 70' da George Lucas in Una nuova speranza.

"Suppongo di sentirmi maggiormente in controllo. Suppongo di averla gestita la prima volta. Fondamentalmente ora sono adulta. All'epoca di certo non mi sentivo adulta. Personalmente e professionalmente le cose sono cambiate, ho avuto molte altre esperienze, sicuramente sento che è qualcosa di diverso ora. C'è molta gioia dentro di me riguardo a questi film. Onestamente, se non fossi stata entusiasta, non l'avrei fatto. Si percepisce come una grande cosa a cui partecipare" ha spiegato Ridley. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di L'ascesa di Skywalker, l'ultimo film nel quale è apparsa l'attrice nei panni di Rey.



Daisy Ridley non ha accettato subito di tornare in Star Wars:"Non è stata una decisione difficile. Non ho detto subito, Kathy Kennedy ha detto 'Prenditi tutto il tempo che ti serve'. Perché non avrei dovuto farlo? Sì, sono stati divisivi, ma portano anche amore e gioia a molte persone. È abbastanza incredibile poter continuare un personaggio. Riesco ancora a ricordare come interpretarla? È una sfida interessante come attrice tornare in qualcosa e cercare di capire cos'è cambiato per me e cos'è cambiato per lei".



Il ritorno di Daisy Ridley in Star Wars è stato accolto con gioia dai fan che sperano di vedere presto le nuove avventure del franchise di George Lucas sul grande schermo.

