Star Wars, Daisy Ridley si è sentita strana all'idea di interpretare di nuovo Rey

Siamo pronti a una nuova era jedi? A questa domanda risponderà il film su Rey che vedrà Daisy Ridley tornare nei panni della giovane jedi con un obiettivo ben preciso che arriverà sul grande schermo per mano di Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel). Ma come sarà per l'attrice interpretare di nuovo Rey?

Si torna sempre dove si è stati bene e Ridley, dopo la trilogia sequel, avrà l'occasione di vivere nuove avventure in una galassia lontana lontana. Il progetto, ancora senza titolo, rientra nella nuova tranche di film che Lucasfilm porterà al cinema ma i dettagli finora rilasciati sono ancora molto scarni. Ciò che è certo è che Daisy Ridley impugnerà ancora una spada laser: "Onestamente ho avuto momenti in cui pensavo, 'Non so se ricordo cosa ho fatto come Rey - ha spiegato Ridley a Total Film - è davvero strano. Penso che comunque tutto sembrerà così diverso con una squadra completamente diversa. Sono in una situazione molto diversa da quella in cui ero. Probabilmente diventerò uno degli adulti mentre inizialmente ero la persona più giovane sul set, il che è una sensazione strana."

Secondo alcuni rumor la storia riprenderà 15 anni dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker con Rey intenta a ricostruire l'Ordine Jedi ma non dovrebbe essere la protagonista: Ridley ha già anticipato molte differenze tra Rey e Luke Skywalker, lasciando intendere che l'addestramento jedi sarà al centro del film. Le riprese del nuovo film di Star Wars dovrebbero iniziare entro il 2024 mentre al momento pare che siano in corso i casting per i nuovi padawan di Rey!

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi: nell'attesa potete scoprire cosa ne pensa George Lucas dei nuovi film di Star Wars.

