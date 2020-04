Star Wars, Daisy Ridley è sensuale e inquietante nella nuova immagine di Dark Rey

La scorsa settimana vi abbiamo mostrato un look alternativo di Dark Rey e un secondo look alternativo di Dark Rey, entrambi estratti da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker di JJ Abrams e incentrati sulla trasformazione di Daisy Ridley.

Quando il trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker ha debuttato alla Star Wars Celebration dello scorso agosto, i fan hanno perso la testa per alcune immagini particolarmente esplosive: la Rey di Daisy Ridley, incappucciata in abiti scuri, armata di una spada laser rossa a doppia lama.

Ora, mentre il film si avvicina alla sua prossima uscita su Disney+ a partire dal quattro maggio, uno degli artisti che hanno lavorato al film ha condiviso un nuovo concept art di Dark Rey, sensuale e inquietante in un abito rosso che ricorda per certi versi quelli di Daenerys Targaryen: Adam Brockbank, per chi non lo sapesse, è un concept artist che ha lavorato a diversi progetti ambientati nella galassia lontana lontana, tra cui Rogue One: A Star Wars Story, Star Wars: The Last Jedi, Solo: A Star Wars Story e appunto Star Wars: The Rise of Skywalker.

Chissà se nei prossimi giorni ci fornirà nuovi dietro le quinte sul film. Intanto, voi che ne pensate di questa immagine? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in basso.