Star Wars, Daisy Ridley rivela: 'Poco lavoro dopo l'Ascesa di Skywalker'

Dopo aver partecipato a un franchise miliardario come quello di Star Wars nei panni dell'eroina protagonista, Rey, si dovrebbe presumere che Daisy Ridley stia navigando nell'oro e nel lavoro, e invece come da lei stesso confessato ai microfoni di Entertainmnet Weekly non è affatto così, anzi è quasi l'opposto.

Parlando della sua partecipazione al doppiaggio del videogioco Twelves Minutes prodotto da Annapurna, infatti, la Ridley ha ripensato alla sua mentalità appena dopo aver terminato le riprese di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ben prima dello scoppio della Pandemia di Coronavirus, quando la crisi del settore non era così complessa. Lei già era in modalità panico, pensando di non aver ancora ottenuto ruoli o ricevuto altri lavori.



Rivela l'attrice: "È stato davvero triste finire Star Wars. Quando il film è uscito ero tipo 'oh mio dio'. È stato tutto così grande. E, stranamente, negli ultimi mesi non ho ricevuto molte offerte di lavoro. Ovviamente adesso è davvero bello lavorare, ma credo di aver elaborato troppo negli ultimi cinque anni. Trovarmi costretta a rallentare per me è stato un bene mentale, perché Star Wars è stato davvero molto importante nella mia vita".



Continua: "All'inizio dell'anno, comunque, non stavo ricevendo davvero nessuna chiamata o proposta. Ero tipo 'aww, nessuno vuole assumermi'". L'attrice si è poi soffermata sul fatto che effettivamente ha fatto un sacco di audizioni nei primi due mesi dell'anno, ma nessuno l'ha richiamata: "Oh avuto degli attimi di panico ma poi ho pensato che ogni cosa arriva al momento giusto, magari anche quando meno te l'aspetti".



Poi una piccola svolta: "Da fine marzo le cose sono un po' migliorate". E in quello stesso periodo ha anche ricevuto la chiamata per Twelves Minutes.