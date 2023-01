Star Wars, Daisy Ridley sul ritorno nel franchise:'Sono alla ricerca di lavoro!'

Daisy Ridley in questi giorni sta partecipando al Sundance Film Festival ma non si tirata indietro nel rispondere a domande su Star Wars dopo la chiusura della trilogia sequel nella quale ha interpretato il personaggio di Rey, protagonista femminile nei tre film che chiudono la saga degli Skywalker. Ridley tornerebbe nel franchise?

"Voglio dire, sono aperta ad una telefonata! Sto cercando lavoro!" ha confessato l'attrice, evidentemente molto interessata ad un'eventuale chiamata da parte di LucasFilm per progetti futuri che riguardano lo Star Wars Universe. Su Everyeye potete scoprire i Jedi più forti della saga.



In realtà le attenzioni di LucasFilm sembrano essere su altro. Kathleen Kennedy si è riferita in particolare a The Alcolyte:"Si trova proprio ai margini dell'era dell'Alta Repubblica. È un po' un esperimento per noi perché non si sta costruendo all'interno della linea temporale di Jon Favreau e Dave Filoni. Non sarà necessariamente nel punto temporale dei lungometraggi. Stiamo entrando in una nuova era con quello che sta facendo la showrunner Leslye Headland. Ci saranno sicuramente riferimenti a ciò che stato e collegamenti con Star Wars ma questa sarà completamente una nuova narrazione e se funziona e c'è interesse come con The Mandalorian penso che funzionerà".



Nei giorni scorsi nel frattempo Daisy Ridley ha consigliato le donne di Star Wars per aiutarle ad affrontare al meglio l'ingombrante storia del franchise inaugurato da George Lucas nel 1977.