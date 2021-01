Star Wars, Daisy Ridley ricorda: 'Piansi tutto il giorno alla fine delle riprese'

È passato ormai un po' di tempo dall'uscita in sala di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma il giudizio dei fan non sembra esser cambiato: nonostante le tante critiche, però, per i suoi protagonisti la trilogia sequel di Star Wars è stata un viaggio di quelli indimenticabili, conclusosi non senza qualche lacrima.

Lacrime come quelle versate da Daisy Ridley, ad esempio: nel ricordare l'ultimo giorno di riprese, infatti, l'attrice di Rey non ha nascosto di aver vissuto in maniera particolarmente emotiva quegli ultimi momenti trascorsi su quello che ad oggi resta il set più importante della sua vita.

"Quando chiudemmo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker piansi tutto il giorno. Pensavo che mi sarebbe esplosa una vena, perché piansi così tanto... Ovviamente non voglio dire che sia stato un lutto, ma in effetti era come se fossi in lutto per qualcosa. È una sensazione che mi resterà sempre, saremo sempre tutti legatissimi a quell'incredibile avventura" sono state le parole di Ridley.

E voi, da che parte state? Siete tra coloro che hanno odiato Episodio IX o tutto sommato lo ritenete un buon film? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di Ridley, intanto, una vecchio concept di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci ha mostrato un look diverso per Dark Rey; un fan, invece, potrebbe aver scoperto la presenza di Baby Yoda in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.