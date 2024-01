Star Wars, Daisy Ridley ricorda il suo discorso d'addio: 'Fu imbarazzante'

Daisy Ridley tornerà nell'universo di Star Wars: ormai è una certezza, e l'attrice stessa ha parlato delle sue aspettative nei confronti della nuova storia su Rey. Ma alla fine delle riprese della trilogia sequel, terminata con L'Ascesa di Skywalker, non c'era nulla di sicuro riguardo al futuro di Rey.

Nel podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha parlato del momento di commiato dopo l'ultimo ciak, quando ha improvvisato un commosso discorso d'addio: "Qualcuno l'ha registrato, è così imbarazzante" ha commentato Ridley prima di cimentarsi in un'imitazione di sè stessa in quel momento, con tanto di finti singhiozzi. L'attrice confessa che a spingerla a dire qualcosa passandole il microfono è stato lo stesso regista, J.J. Abrams: "Probabilmente non si sentiva niente di quello che stessi dicendo ma, Dio, è stato così emozionante" ha aggiunto.

Il prossimo capitolo della saga con protagonista Ridley, conosciuto al momento solo come Star Wars Rey, sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy: l'interprete di Rey ha espresso molto entusiasmo nei confronti di questo progetto, che sarà anche il primo film di Star Wars diretto da una regista donna. "La sua idea per la storia del film è fantastica. Nessuno spoiler, ma mi ha fatto un riassunto dell'intera vicenda" ha rivelato Ridley, facendo arrivare le aspettative dei fan alle stelle. Star Wars Rey seguirà le vicende della giovane Jedi mentre tenta di ricostruire un nuovo Ordine dei Jedi.