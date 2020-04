Star Wars, Daisy Ridley parla delle commoventi scene di Leia girate senza Carrie Fisher

Nel corso di una recente intervista per l'uscita dell'edizione home-video di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, la protagonista Daisy Ridley ha illustrato nel dettaglio la commovente realizzazione delle scene con Leia Organa girate senza Carrie Fisher.

La leggendaria attrice della saga della Lucasfilm, scomparsa dopo le riprese de Gli Ultimi Jedi, è tornata anche nel capitolo conclusivo della storia diretto da JJ Abrams grazie a sequenze scartate da il Risveglio della Forza e un grandissimo lavoro di montaggio, ma sul set l'energia che si respirava era piena di dolore e incertezza.

"Non posso descrivere quanto sia stato strano. Non posso proprio", ha spiegato la Ridley, interprete di Rey. "In questo documentario se ne ha un assaggio, ma penso che ovviamente sia stato davvero sconvolgente per tutti. E' stato strano farlo senza di lei, e poi è stato ancora più strano guardare il prodotto finito con lei dentro. Avevamo un gruppo di proiezione, ci hanno chiamato tutti alla Bad Robot per farci vedere il film completo: eravamo seduti uno accanto all'altro, c'era Mark? Anthony era sicuramente lì. Se non ricordo male Mark arrivò in ritardo. E all'improvviso ci fu questa cosa strana, continuavo a pensare a come fossero venute quelle scene e ad un certo punto guardo Anthony e penso: 'Oh mio Dio. Anthony conosceva Carrie da così tanto tempo. Harrison conosceva Carrie da così tanto tempo, Mark conosceva Carrie da così tanto tempo'. Quindi è stata una cosa molto, molto emotiva. E Billie, sua figlia, è stata fantastica in ogni aspetto del film. Ed era lì con noi, in una scena con Carrie, ed è stato semplicemente fantastico."

La Ridley ha proseguito: "Non posso descrivere com'è stato. Per me lo è stato molto, perché in generale non posso dire di conoscere Carrie da così tanto tempo. Sicuramente ho sentito un legame perché ci conoscevamo fino a un certo punto, abbiamo lavorato insieme dal 2015 ed era una persona incredibile. Eravamo due ruoli femminili forti in un grande universo, in una grande galassia. Quindi in un certo senso fra noi è diventato quasi una questione di relatività, ma in quel momento ho sentito di dover fare un passo indietro rispetto all'emozione che stavo provando, perché accanto a me c'erano altre persone che la conoscevano da molto più tempo. Ma è stato sorprendente il modo in cui, specie quando è uscito il film, potevi sentire - specialmente in America, perché penso che gli americani siano più rumorosi da questo punto di vista - potevi sentire l'amore che il pubblico provava per lei in tutti i cinema. Da quanto ho capito i fan sono rimasti molto contenti dalla conclusione della storia di Leia".

Vi è piaciuta la parte di Carrie Fisher ne L'Ascesa di Skywalker e l'utilizzo delle scene inedite montate per la nuova storia? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, guardate dei concept con scene inedite del film e scoprite perché sul set Adam Driver prendeva in giro Daisy Ridley durante la realizzazione degli stunt.