Star Wars, Daisy Ridley non vede un futuro per Rey dopo L'Ascesa di Skywalker

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriva con tantissime aspettative sulle spalle, non solo perché concluderà la saga originale iniziata nel 1977 da George Lucas ma anche perché dovrà stabilire il futuro del franchise, che la Disney ha tutta l'intenzione di proseguire.

Con Disney+ e un intero nuovo decennio durante il quale dovrà alternarsi con le uscite natalizie di Avatar di James Cameron, i fan della saga potrebbero assistere nei prossimi anni, oltre all'esordio di nuovi protagonisti, anche al ritorno di personaggi già noti. Ma sulla base di una nuova intervista di Daisy Ridley, probabilmente non vedremo la sua Rey dopo l'uscita di The Rise of Skywalker.

Parlando con GQ, l'attrice ha affermato di non aver escluso il ritorno al ruolo, ma che al momento non riesce a immaginarlo. "Questo film è una fine ... non riesco proprio a immaginarmi un futuro per il personaggio ora come ora. Ma non posso sapere cosa succederà tra tanti anni."

Vi ricordiamo che Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker sarà l'ultimo capitolo della saga creata da George Lucas e incentrata sulla dinastia Skywalker. Il film, che racconterà la battaglia finale fra Lato Chiaro e Lato Oscuro della Forza e mostrerà la nascita di nuove leggende, include nel cast Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels, Keri Russell, Richard E. Grant, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Joonas Suotamo, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Carrie Fisher e Mark Hamill.

L'uscita nelle sale italiane è fissata al 18 dicembre prossimo.