Star Wars, Daisy Ridley: 'La storia del nuovo film di Rey è bellissima'

Dopo aver commentato il possibile ritorno di John Boyega e Oscar Isaac in Star Wars, la protagonista della trilogia sequel Daisy Ridley ha anticipato anche qualche dettaglio sulla storia del prossimo film del franchise, al momento conosciuto come 'Star Wars Rey'.

Parlando con la rivista Variety, infatti, Daisy Ridley ha rivelato cosa pensa del primo film di Star Wars diretto da una regista donna, dopo che diverse colleghe negli ultimi anni hanno preso le redini di numerosi episodi tv delle tante serie di Star Wars realizzate per la piattaforma di streaming on demand Disney+: l'attrice ne ha approfittato per tessere le lodi della regista Sharmeen Obaid-Chinoy, che guiderà il nuovo film di Star Wars, e lodato le sue intuizioni per la storia.

"La risposta breve è che non lo so di preciso. Sono entusiasta di essere tornata nella saga, ma non perché Sharmeen sia una donna e questo sarà il primo film di Star Wars diretto da una donna. I suoi documentari sono fantastici. La sua idea per la storia del film è fantastica. Nessuno spoiler, ma mi ha fatto un riassunto dell'intera vicenda. Se non fosse stato fantastico, avrei detto: 'OK, richiamatemi tra qualche anno.' Ma ne vale davvero la pena."

Secondo le poche informazioni note, il film Star Wars Rey dovrebbe seguire la Jedi nel tentativo di ricostruire l'Ordine dei Jedi qualche anno dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker. Il titolo dovrebbe nel 2026 insieme al film The Mandalorian e Grogu: per quell'anno infatti il calendario Disney include due nuovi film di Star Wars, uno a maggio e uno a dicembre.