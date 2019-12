Star Wars, Daisy Ridley ha detto no ad un'idea di JJ Abrams per The Rise of Skywalker

Durante il tappeto rosso organizzato per la prima mondiale di Star Wars: The Rise of Skywalker, la protagonista Daisy Ridley ha parlato del rapporto professionale con JJ Abrams e di come il regista, per quanto autoritario, sia molto flessibile e aperto al dialogo sul set.

Ovviamente, in quanto director, è lui che ha l'ultima parola in capitolo, e tende a non includere input che si scontrano totalmente con le sue idee originali, ma mantiene un atteggiamento aperto quando si tratta di ascoltare il suo cast e la sua troupe. È un elemento del suo stile che è stato molto apprezzato da Daisy Ridley nella realizzazione di Star Wars: The Force Awakens e Star Wars: The Rise Of Skywalker, poiché l'ha fatta sentire rispettata e valorizzata nonostante la sua totale mancanza di esperienza iniziale.

"Dirò la cosa più bella del lavorare con J.J. Ha una grande autorità sul set, e l'ho sentita perfino io che non avevo mai fatto nulla di simile prima di The Force Swakens. Eppure ascoltava sempre quello che avevo dire, anche se per la maggior parte erano cose sbagliate. In questo film, c'è stata solo una cosa che mi ha anticipato prima che si mettesse a scrivere la sceneggiatura, e che io ho rifiutato: 'No, questo non può succedere', gli ho detto. Non posso ancora rivelare di cosa si tratta, ovviamente, ma sono sicura che ne parleremo nelle prossime settimane. Era proprio quel tipo di cosa che: 'Nah' ... E alla fine mi ha dato retta, il che é una grande cosa."

Star Wars IX arriverà in Italia domani 18 dicembre.

