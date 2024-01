Star Wars, Daisy Ridley sul bacio Reylo:'È stato guadagnato'

Daisy Ridley ha partecipato al podcast Happy So Confused in concomitanza con il suo ultimo film, Sometimes I Think About Dying e ha parlato della sua ultima partecipazione alla saga di Star Wars, nel film L'ascesa di Skywalker, culminato con il bacio tra il suo personaggio, Rey, e Kylo Ren, interpretato da Adam Driver.

Una sequenza che ha creato parecchie divisioni tra i fan, così come la piega in sé presa dal franchise sin dal film precedente, Gli ultimi Jedi. Ecco il pensiero di Ridley:"Credo fossimo tutti d'accordo [sul bacio]... era giusto. La cosa interessante è l'intenzione. In quel momento sentivo che fosse un addio, che ce lo fossimo guadagnato. Si può definire un bacio in mille modi ma era un bacio d'addio. Quella scena è stata davvero toccante, per me anche un addio a quel lavoro. Adam doveva andarsene e a quel punto si è alzato e ha detto 'Ciao a tutti, io vado a New York'".



Daisy Ridley riprenderà il ruolo di Rey Skywalker in un nuovo film di Star Wars diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e scritto da Steven Knight.

Quando ha parlato con Kathleen Kennedy del suo ritorno in Star Wars, Daisy Ridley ha notato che il sentimento nei confronti di L'ascesa di Skywalker era cambiato:"Quello che era strano è che prima di fare colazione con Kathy l'anno scorso, cinque persone sono venute da me e mi hanno chiesto 'Faranno qualcos'altro con te?'. Ed è stato un po' strano in quei sei/otto mesi prima di quello, il modo in cui ero accolta dalla risposta delle persone a L'ascesa di Skywalker era piuttosto diverso rispetto a prima. Era trascorso del tempo, è stato davvero strano".



