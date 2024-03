Star Wars, Daisy Ridley anticipa le differenze tra Rey e Luke Skywalker

Dopo gli ultimi aggiornamenti sull'inizio delle riprese del film dedicato a Rey, l'attrice Daisy Ridley fornisce ulteriori indizi sul nuovo capitolo di Star Wars.

Da quanto sappiamo, il film sarà ambientato 15 anni dopo la conclusione de L'ascesa di Skywalker, con Rey intenta ad assolvere il suo ruolo di Maestra Jedi. In un'intervista a Den of Geek, è stato chiesto all'attrice se l'approccio del suo personaggio all'addestramento sarà in qualche modo differente rispetto a quello utilizzato da Luke Skywalker: "Da quello che ho capito, direi di sì: risposta concisa", ha risposto Ridley.

Nella medesima circostanza, la star ha parlato del suo stato d'animo rispetto al progetto: "È molto strano. Sono andata via e ho fatto molti film differenti tra di loro. Sento di aver imparato molto e spero di essere cresciuta anche come attrice. Credo che sarà come muovere di nuovo i primi passi, ricominciando dal principio. Ma sì, sono davvero emozionata!".

Nei mesi scorsi, Daisy Ridey si era detta entusiasta della trama del film su Rey, rispetto alla quale ci sono state (per adesso) fornite soltanto delle indicazioni frammentarie. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Sharmeen Obaid-Chinoy resta impegnata come regista della pellicola che - a quanto pare - sarà scritta da Steven Knight. Come emerso dalle parole della stessa interprete, poi, il film potrebbe uscire nel 2026. Se questa notizia venisse confermata ufficialmente, allora l'opera con protagonista Daisy Ridley uscirebbe a poca distanza da The Mandalorian & Grogu, anch'esso atteso per lo stesso anno.