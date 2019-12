Star Wars: la cronologia aggiornata rivela dettagli sugli eroi della prima trilogia

Una cronologia aggiornata di Star Wars contenuta nel Visual Dictionary di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rivela dei dettagli chiave di Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo negli anni compresi tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza. Si tratta di alcune informazioni che riguardano i personaggi principali della saga.

La cronologia si riferisce alla distruzione della Morte Nera in Una nuova speranza era prima inserita in BBY (Before Battle of Yavin) e ora è invece registrata in BSI (Before Starkiller Incident), citando il momento in cui il Primo Ordine distrusse il sistema osniano in Il risveglio della Forza.

Il figlio di Leia e Han, Ben Solo, nacque a Chandrila, sede del Senato Galattico della Nuova Repubblica, nel 29 BSI. Dieci anni dopo, nello stesso anno della nascita di Rey, Luke inizia ad addestrare Ben sulla via della Forza.



Nel 12 BSI, Rey viene abbandonata sul pianeta deserto di Jakku e Luke inizia ad indagare su Exegol, il mondo nascosto dei Sith. Tredici anni dopo, in L'Ascesa di Skywalker, Rey segue questi indizi per affrontare il ritorno di Palpatine. Sei anni prima di Il risveglio della Forza, il tempio Jedi di Luke viene distrutto e il Maestro svanisce. Ben Solo cade nel Lato Oscuro e i suoi genitori si allontanano. In quello stesso anno Leia viene espulsa dal suo ruolo politico nella Nuova Repubblica a causa di uno scandalo (si scopre che Leia è la figlia di Darth Vader) e inizia a formare un gruppo paramilitare: la Resistenza.

Nel 5 BSI i mondi iniziano a separarsi dalla Nuova Repubblica, formando il nucleo politico del Primo Ordine, mentre il suo nucleo militare cresce segretamente nelle regioni sconosciute. Nello stesso anno Leia inizia la ricerca del fratello Luke.

Abrams ha parlato del rapporto tra Kylo e Rey mentre il libro su Episodio IX spiega il destino di Luke.