Star Wars, il creatore di Peaky Blinders sostituisce Damon Lindelof alla sceneggiatura

Le voci a quanto pare erano vere: Damon Lindelof ha davvero lasciato il nuovo film di Star Wars, che dovrebbe uscire nel 2025, ma fortunatamente Disney e Lucasfilm sono già corsi ai ripari ingaggiando il creatore di Peaky Blinders Steven Knight.

Secondo Variety, infatti, gli sceneggiatori originali del progetto, Lindelof e Justin Britt-Gibson, hanno ufficialmente lasciato il nuovo film di Star Wars, diretto dal regista di Ms Marvel Sharmeen Obaid-Chinoy, con Steven Knight scelto come loro sostituto. Knight è conosciuto soprattutto per essere il creatore dell'acclamato dramma crime-poliziesco della BBC/Netflix Peaky Blinders, ma la sua carriera è iniziata diversi anni fa con film di genere come Dirty Pretty Things (2002) e soprattutto La promessa dell'assassino (2007) di David Cronenberg, con Viggo Mortensen e Vincent Cassel. Altro recente titolo di successo firmato Knight è stato Spencer (2021), diretto da Pablo Larraín e interpretato da Kristen Stewart, incentrato sugli ultimi giorni della principessa Diana.

Sempre in base alle informazioni ottenute da Variety, ulteriori dettagli sul misterioso film di Star Wars di Obaid-Chinoy e - a questo punto - di Knight dovrebbero essere annunciate durante la Star Wars Celebration a Londra il mese prossimo. Variety ipotizza anche che durante l'evento i fan potrebbero anche ottenere il titolo ufficiale del film, anche se, per il momento, né Disney né Lucasfilm hanno voluto commentare la situazione.

In base a precedenti indiscrezioni, il nuovo film di Star Wars avrebbe dovuto usare personaggi della trilogia sequel: non è chiaro se Steven Knight riscriverà tutto il film o se partirà dalle idee originali di Damon Lindelof.