Star Wars, il creatore di John Wick vuole fare un film per la saga: 'Disney, ascoltami'

La saga di Star Wars è pronta ad essere diretta da una donna, ma allo stesso tempo il regista Chad Stahelski, co-creatore del franchise di John Wick, vorrebbe una possibilità per creare un suo film ambientato nella galassia lontana lontana più famosa del cinema.

Parlando con Josh Horowitz per il nuovo episodio del famoso podcast Happy Sad Confused, infatti, Stahelski ha rivelato che non solo è un grande fan di Star Wars, ma che ha anche diverse idee su cosa farebbe con il franchise se ne avesse l'opportunità: "Sono un tipo da Star Wars, credo che il primo Star Wars abbia letteralmente cambiato il corso della mia vita, ne sono profondamente convito", ha detto Stahelski. "Forse un giorno, chissà...Disney, mi stai ascoltando? Ci proverei. Ti sfido a scoprire se la Disney potrà sopravvivermi". Stahelski ha anche ribadito che, sempre per il mondo di altre importanti IP Disney - in questo caso, Marvel - gli piacerebbe realizzare un film di Blade, sogno che aveva già espresso qualche tempo fa.

Ricordiamo che, oltre all'agognato John Wick 5, annunciato ufficialmente da Lionsgate ma probabilmente ancora in alto mare, Chad Stahelski è a lavoro su Ghost of Tsushima, film live-action tratto dall'omonimo videogame Playstation, e al reboot di Highlander con protagonista Henry Cavill.

