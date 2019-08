Star Wars, ecco le cover delle nuove edizioni home-video, la saga completa in arrivo in 4K

I preordini per le uscite di Walt Disney Studios Home Entertainment delle nuove edizioni home-video della saga di Star Wars hanno rivelato le cover inedite dei nuovi cofanetti.

Le nuove grafiche sono apparsa per la prima volta su Twitter (come potete vedere in calce all'articolo) e sul sito di pre-ordini VideoETA: tutti e dieci i film saranno disponibili da martedì 22 settembre, e ognuno di essi conterrà un disco Blu-ray e un codice HD digitale, la prima volta che accade per le trilogie prequel e original.

Inoltre, il sito web dei media digitali The Digital Bits ha riferito di voci circa un set completo di saga che potrebbe uscire in 4K in arrivo all'inizio del 2020 in coincidenza con la premiere del lancio home-video di Star Wars: The Rise of Skywalker, che ricordiamo uscirà al cinema dal 20 dicembre. Più recentemente, il caporedattore di Digital Bits, Bill Hunt, ha notato che queste ultime ristampe potrebbero indicare che le versioni 4K dei film sono "quasi certamente" in arrivo nel 2020: se così fosse, quelle in uscita a settembre potrebbero essere le ultime versioni della saga pubblicate su Blu-ray standard.

Digital Bits ipotizza inoltre che un set 4K potrebbe essere presentato ufficialmente al D23 Expo della Disney, quando la convention tornerà ad Anaheim dal 20 al 25 agosto prossimo.

Vi ricordiamo infine che tutti i film della saga - tranne, inizialmente, Star Wars: The Last Jedi e Solo: A Star Wars Story, che verranno aggiunti in seguito - saranno disponibili al lancio di Disney+, il servizio di streaming on demand della Disney previsto per il 12 novembre negli USA.

Per altre informazioni vi lasciamo al trailer di Star Wars IX.