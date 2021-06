Star Wars: cosa vuol dire quell'incredibile ritorno per il futuro della saga?

La Disney in questi giorni ha pubblicato il nuovo fumetto di Star Wars, Wars of the Bounty Hunters, e come vi abbiamo riportato nelle scorse ore nel primo numero della testata i fan hanno assistito ad un clamoroso ritorno legato ad Han Solo.

Il fumetto, ambientato tra gli eventi de L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, ha svelato che Boba Fett era stato mandato a catturare Han Solo per conto di Qi'ra, la prima storica amante del contrabbandiere interpretata da Emilia Clarke in Solo: A Star Wars Story. Come svelato anche dal film di Ron Howard, Qi'ra lavora per l'Alba Cremisi, l'organizzazione criminale gestita dal temibile Darth Maul, e la storia d'amore con Han rimaneva 'dannata' anche per questo motivo.

Dato che il ritorno di Qi'ra, seppur nei fumetti, è stato tenuto segreto fino al momento della pubblicazione dell'albo, i fan nelle scorse ore hanno inondato i social di commenti circa un possibile ritorno di Emilia Clarke in futuro: sono trascorsi tre anni dalla pubblicazione dello spin-off su Han Solo, e da allora le chiacchiere su un sequel o un ulteriore spin-off hanno contraddistinto l'eredità del progetto, fallimentare al box office ma apprezzato dalla critica e dai fan e - come spesso accade - riscoperto successivamente. Secondo alcuni, questa nuova serie a fumetti potrebbe servire come banco di prova per Qi'ra e soppesare concretamente l'entusiasmo dei fan, anche se attraverso un medium - i fumetti - non esattamente redditizio come quello cinematografico o videoludico.

Come noto però Star Wars è unico grande universo condiviso e transmediale, e la Lucasfilm col fumetto Wars of the Bounty Hunters avrà molto più tempo per studiare quanto persisterà l'attenzione dei fan nei confronti del personaggio.

Nel frattempo, Disney+ sta lavorando ad una serie tv su Lando, che sarà il primo vero spin-off di Solo: A Star Wars Story.