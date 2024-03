Star Wars: cosa pensa davvero George Lucas di Rey e dei nuovi film della saga?

La saga di Star Wars sta per tornare al cinema con nuovi film dedicati a Rey Skywalker e a The Mandalorian, ma che cosa ne pensa il creatore del franchise George Lucas degli ultimi episodi realizzati dalla Disney?

In un estratto dal libro del ceo della Disney Bob Iger, intitolato 'The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years As CEO Of The Walt Disney Company', viene rivelato che dopo la proiezione di Star Wars: Il risveglio della Forza "Lucas non ha nascosto il suo disappunto". Il regista avrebbe dichiarato: "'Non c'è niente di nuovo', disse. In ciascuno dei film della trilogia originale, per lui era importante presentare nuovi mondi, nuove storie, nuovi personaggi e nuove tecnologie. Dopo questo film, mi disse: 'Non ci sono stati abbastanza progressi visivi o tecnici". Il leggendario regista ha anche ammesso di non essere stato d'accordo con la decisione di Disney e Lucasfilm di non utilizzare la trama da lui fornita per i sequel: "Hanno deciso che non volevano usare quelle storie, hanno deciso che avrebbero fatto di testa loro...e così ho detto: 'Okay, andrò per la mia strada e li lascerò andare per la loro.'"

Invece, George Lucas ha espresso pareri molto positivi per Gli ultimi Jedi, definendolo un film 'molto ben fatto', mentre non ha mai commentato né in un senso né nell'altro L'ascesa di Skywalker. Inoltre, ha elogiato anche gli spin-off Rogue One e Han Solo, mentre rimane un mistero il suo giudizio sulle tante serie tv di Disney+, sebbene il regista Jon Favreau abbia dichiarato: "Penso che George veda in Dave Filoni il suo vero successore, e durante la realizzazione di The Mandalorian è stato come un maestro: duro e inflessibile, ma anche premuroso e paterno".

Nel frattempo, ecco che cosa ha detto Daisy Ridley sul film di Star Wars Rey in uscita nel 2026.