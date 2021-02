Star Wars, di cosa potrebbe parlare un eventuale Episodio X?

La fine della trilogia sequel di Star Wars sembra essere il momenti giusto per una riflessione che andava prima o poi affrontata: quanto ha ancora da dare la saga creata da George Lucas? È opportuno progredire nella narrazione o è meglio rallentare e approfondire, magari, qualche segmento meno noto di quanto già raccontato?

Ad oggi Disney sembra propendere per la seconda opzione: The Mandalorian è stato il primo, riuscitissimo esperimento in tal senso e nei prossimi anni seguiranno a ruota un bel po' di show e film che, stando a quanto sappiamo, dovrebbero proseguire su questa scia.

Ma di cosa potrebbe parlare un eventuale Episodio X, nel caso in cui la produzione decidesse di osare? L'argomento è di quelli spinosi: molti fan hanno già interpretato la storia di Rey e soci come una forzatura, ragion per cui insistere su quella strada potrebbe essere un rischio piuttosto grande da correre.

Eppure un nuovo film potrebbe rappresentare una possibilità di riscatto: il pur criticatissimo Episodio VIII aveva, ad esempio, portato avanti un discorso interessante relativo al distacco dal passato, aprendo a un percorso di evoluzione dei personaggi e della storia poi vanificato dal dietrofront di Episodio IX, che invece sull'omaggio al passato della saga poggiava le sue basi.

Ora che i grandi vecchi non ci sono più, Rey, Finn e Poe potrebbero quindi essere più liberi di esplorare le proprie capacità e, chissà, portare magari anche ad un evoluzione effettiva del concetto di Forza (qualcosa di meglio dei midichlorian, magari). Certo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare: trovare un nuovo villain, ad esempio, sarebbe impresa tutt'altro che facile. Star Wars ci ha però abituati a grandi sorprese, quindi... Mai dire mai! A proposito della trilogia sequel, intanto, ecco l'esilarante storia del provino di Tom Holland per Star Wars.