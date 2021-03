Star Wars: cosa si nasconde dietro al titolo La minaccia fantasma?

Uscito al cinema nel 1999, Star Wars: La minaccia fantasma ha incuriosito i fan di Guerre Stellari fin dal suo annuncio per via di uno dei titoli più misteriosi dell'intera saga. Tuttavia, il suo reale significato è stato rivelato dallo stesso George Lucas ancora prima che il film debuttasse nelle sale.

Durante un'intervista con Vanity Fair datata febbraio 1999, infatti, il papà della galassia lontana lontana ha spiegato che la "minaccia fantasma" di cui parla il titolo non è altri che Darth Sidious, "l'ultimo dei Sith" nonché antagonista principale dell'intera Skywalker Saga. "Nessuna sa che Darth Sidious esiste. Beh il pubblico lo ha visto, ma non i personaggi" ha spiegato il filmmaker.

Nel corso della chiacchierata, tuttavia, Lucas ha spiegato che il concetto di "minaccia" può essere ampliato per includere anche l'apprendista del futuro Imperatore, Darth Maul, il villain interpretato dall'esperto di arti marziali Ray Park tanto odiato al tempo dell'uscita del film quanto apprezzato diversi anni più tardi grazie al suo ritorno nelle serie The Clone Wars e Rebels.

A proposito di Darth Maul, vi ricordiamo che il personaggio è apparso di recente anche in Solo: A Star Wars Story come capo dell'associazione criminale conosciuta come Alba Cremisi. Viste le numerose serie del franchise annunciate in questi mesi per Disney+, si fanno sempre più insistenti le voci su un suo eventuale ritorno in live-action. Proprio di recente, Park ha stuzzicato la curiosità dei fan con una foto dietro le quinte di Darth Maul.